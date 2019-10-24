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Суд перенес рассмотрение апелляции по делу Алексея Белько

Суд перенес рассмотрение апелляции по делу Алексея Белько
14:18 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Рассмотрение апелляционной жалобы перенесено на 12.45 5 ноября, полиция квалифицировало дело как подготовку к теракту.

Суд перенес рассмотрение апелляции на меру пресечения бывшему военному Алексею Белько, который угрожал взорвать столичный мост Метро.

Как сообщил в Facebook адвокат Маси Найем, сегодня Белько по неизвестным причинам не был доставлен в Киевский апелляционный суд.

"Больше месяца прошло со дня подачи апелляционной жалобы. То есть уже почти месяц, как человек не может реализовать свое право на апелляционное обжалование решения первой инстанции", - написал он.

Найем отметил, что рассмотрение апелляционной жалобы перенесено на 12.45 5 ноября.

18 сентября в Киеве на мосту Метро через Днепр мужчина угрожал оружием и заявил о намерении взорвать мост. Движение транспорта по мосту было закрыто. Силовики провели спецоперацию с привлечением БТР, полицейских катеров и дронов.

Полиция квалифицировала угрозы как подготовку к теракту.

Около 19.40 мужчину задержали, при нем не нашли взрывчатки. Во время задержания мужчина сопротивления не оказывал, поэтому правоохранители огонь не открывали. Задержанный оказался бывшим военнослужащим Алексеем Белько.

19 сентября начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что полиция сняла с Белько подозрение в терроризме. Ему инкриминируют хулиганство с применением огнестрельного оружия (ч.4 ст. 296) и ложное сообщение о заминировании (ч. 2 ст. 259) Уголовного кодекса.

Задержанный рассказал полиции о проблемах в личной жизни, отсутствии работы и денег.

20 сентября Днепровский райсуд Киева избрал Белько меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в 288 тыс. грн.

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Суд, Маси Найем, Алексей Белько, Киевский мост.
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