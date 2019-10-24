Пострадавших от взрыва студентов одесской академии скоро выпишут

Новости Украины:В результате взрыва трое курсантов получили повреждения мягких тканей.

Курсанты, которые пострадали от взрыва на территории учебного полигона, недалеко от Одессы, скоро будут выписаны из госпиталя. Об этом сообщили в самом ВУЗе.

Согласно сообщению, пострадавшие получили незначительные ранения и в ближайшие дни они покинут стены медицинского учреждения.

Инцидент произошел вечером в понедельник, когда курсанты находились на учебном полигоне. На границе полигона и расположенного неподалеку населенного пункта, один из курсантов обнаружил неизвестный предмет, который по форме напоминал тубус.

Курсант решил вынести предмет в безопасное место и после этого доложить офицерам. В тот момент когда тубус коснулся земли раздался взрыв. Трое курсантов получили повреждения мягких тканей. первую медицинскую помощь им оказали их товарищи после чего, на место происшествие прибыл врач полигона.

Как сообщалось ранее, директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко обнародовал видео с камеры наблюдения, зафиксировавшей момент взрыва гранаты, который произошел в центре столицы 22 октября.