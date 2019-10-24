Недовольные фермеры собираются пикетировать Офис Президента

Новости Украины:Протестующие хотят от президента выполнения предвыборного обещания и запуска рынка земли.

Под стенами офиса Президента Украины фермеры планируют провести акцию протеста. Об этом сообщил организатор акции Игорь Щедрин. Акцию планируют провести сегодня, в 18:00. Основным требованием, с которым люди выйдут на пикет, будет призыв к Владимиру Зеленскому. выполнить свое предвыборное обещание и открыть рынок земли.

По словам Щедрина, сейчас существует большой класс людей, которые пользуются ситуацией и попросту наживаются на этом. Люди не могут распоряжаться своей землей, нет рынка земли и потому нет справедливой цены на куплю-продажу.

Игорь Щедрин подчеркивает, что если открыть рынок земли то это поможет укрепить экономику страны и крестьяне начнут жить лучше.

"Мы выходим на митинг под Офис Президента, потому что считаем, что Зеленский сливает земельную реформу. Мы считаем, что на него оказывают давление земельные бароны, которые за счет активистов распространяют мнение, что вроде бы народ против рынка земли".

Организаторы акции планируют добавить в пикет нотку "театральности" и стилизовать ее под Северную Корею, в которой запрещено продавать и покупать землю.

"Мы делаем пародийную акцию, в которой приезжает вымышленный лидер северокорейской экономики и рассказывает украинцам, чтобы они ни в коем случае не продавали землю, если они хотят добиться такого процветания как и Северная Корея", - рассказали фермеры.