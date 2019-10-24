Арахамия в полной тишине проходит детектор лжи (Видео)

Новости Украины:В связи со скандалом в "Слуге народа" ее председатель также проходит тест на полиграфе.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пришел на проверку на детекторе лжи.

Как передает корреспондент, перед началом процедуры он в комментарии журналистам отметил, что сейчас будет проходить полиграф, однако "уже есть несколько полиграфологов ..., которые говорят, что в такой атмосфере, как мы это делаем сейчас, это не совсем хорошо делать".

"Потому что должна быть тишина полная, никаких камер, никто щелкать не должен", - пояснил Арахамия.

По его словам, вопросы, которые ему будут задаваться на тестировании, он не видел. По его мнению, вопросы к нему могут быть как к депутату и как к председателю фракции лоббировал ли он что-то в чьих-то интересах, по законопроекту или голосованиям.

Арахамия также отметил, что сам оплатил сегодняшние услуги полиграфолога, что обошлось ему в 2 тыс. грн.

22 октября бывший вице-премьер Павел Розенко написал в Facebook, что якобы в Офисе президента Украины подозревают 11 народных депутатов от «Слуги народа» в получении 30 тыс. долларов (каждому) за голосование на заседании Комитета Верховной Рады против одного из антикоррупционных законопроектов. При этом, по данным экс-чиновника Офис требует от депутатов пройти опрос на детекторе лжи.

Все члены комитета Рады по финансам от "Слуги народа" пройдут полиграф, заверил Арахамия.