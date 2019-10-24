Черкасская ОГА с креативом начала продвигать туризм в регионе (Фото)

Новости Украины:Для развития туризма в регионе власти Черкасс разработали туристическую карту "Путешествуй Черкасщиной СЕЙЧАС".

Путешествовать по Черкасской области теперь интереснее с новой туристической картой "Путешествуй Черкасщиной СЕЙЧАС", которую недавно разработал и выпустил Департамент регионального развития Черкасской ОГА. На карту нанесено 43 туристические объекты и предметы, которые ассоциируются с туристическими местами и краткую информацию о регионе: площадь, расположение, расстояние, население, протяженность, автомобильные дороги. Каждый район области имеет туристические объекты.

Цель карты - это продвижение Черкасской области, как туристско-привлекательной дестинации. А еще это возможность рационально спланировать свое путешествие и не потеряться среди невероятных туристических мест, локаций и объектов региона. - рассказывают в Департаменте регионального развития Черкасской ОГА.

На обратной стороне карты содержится краткое описание с контактами и адресами, изображенных на карте туробъектов, а также QR-коды со ссылками на Google-карты с информацией о том где поесть, отдохнуть и что еще посмотреть в Черкасской области.

В Департаменте регионального развития Черкасской ОГА отмечают, что на карту нанесены не все туристические объекты области, где стоит побывать. Однако, просканировав QR-код на обратной стороне карты "Больше о путешествиях Черкасщиной здесь" можно узнать о туристических локации региона, которых нет на карте. Кроме этого, карта очень удобна, имеет формат pocket-версии. Доступна на украинском и английском языках в печатном и электронном виде.

Скачать туристическую карту «Путешествуй Черкасщиной СЕЙЧАС» можно здесь:

Украинский язык - https://cutt.ly/2ekf9rG

на английском языке - https://cutt.ly/5ekfKkV

Напомним, в июле Владимир Зеленский представил нового главу Черкасской областной государственной администрации Игоря Шевченко.

Во время рабочей поездки в Черкасскую область в среду Владимир Зеленский осмотрел Черкасский аэропорт.