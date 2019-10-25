Скачать
Пятница, 25.10.2019
Чумак о Горбатюке: Никто его не выгонял, никто не просил его уволиться
Чумак о Горбатюке: Никто его не выгонял, никто не просил его уволиться
"Голос" о проверках "Слуг народа" на полиграфе: Не устраивайте цирк на дроте
"Голос" о проверках "Слуг народа" на полиграфе: Не устраивайте цирк
Динамо и Копенгаген поделили очки (Видео)
Динамо и Копенгаген поделили очки (Видео)
Джамала объяснила, почему долгое время скрывала лицо своего сына (Фото)
Джамала объяснила, почему долгое время скрывала лицо своего сына (Фото)

В Запорожье ромскую активистку ударили ножом в сердце

В Запорожье ромскую активистку ударили ножом в сердце
00:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:В Запорожье напали с ножом на ромскую активистку Анжелику Белову.

В Космическом микрорайоне г.Запорожье 24 октября днем неизвестные совершили нападение на активисту, руководительницу общественной организации "Запорожский ромский центр "Лачо Дром" Анжелику Белову, сообщил президент Ассоциации национальных меньшинств Запорожской области Науфаль Хамдани.

"Только что в Космическом микрорайоне Запорожья, на ул.Европейской напали на известную активистку Анжелику Белову. Девушка является руководителем общественной организации "Запорожский ромский центр "Лачо Дром" и женой запорожского общественника, лидера организации "Антикорупційний рух Запоріжжя" Константина Белова", - написал Хамдани на своей странице в Фейсбуке.

Он отметил, что нападение было совершено днем в подъезде после долгого преследования. Злоумышленник нанес удар ножом в область сердца, в связи с чем активиста сейчас находится в реанимации.

"Мы обращаемся к запорожским правоохранительным органам с настоятельным требованием найти и наказать преступника, и выступаем против всяческих подобных преступлений против других национальностей!", - подчеркнул Хамдани.

Экс-чиновников Киевской ОГА подозревают в махинациях с госимуществом

В свою очередь полиция Запорожской области на своей странице в Фейсбуке сообщила, что разыскивает подозреваемого в совершении тяжкого преступления, совершенного в подъезде дома на ул.Европейской.

"Сегодня, в подъезде дома по ул.Европейской в г.Запорожье, неизвестный мужчина причинил ножевое ранение женщине 1995 года рождения и скрылся. Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и местонахождения злоумышленника", - говорится в сообщении.

Пострадавших от взрыва студентов одесской академии скоро выпишут

Отмечается, что в совершении тяжкого преступления подозревается мужчина лет 30-40 и ростом около 170-175 см, славянской внешности, среднего телосложения, волосы темно-русые, на лбу имеет залысины, глаза выпуклые, был одет в черную одежду .

Полиция просит всех, кто владеет информацией о местонахождении указанного лица, сообщить правоохранителям.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Запорожье, Нападение, Науфаль Хамдани, Анжелика Белова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:1 Копенгаген: события матча (Видео)
02 Сент-Этьен 1:1 Александрия: события матча (Фото, Видео)
03 Не перестает удивлять стилем: Мелания Трамп посетила Конгресс США (Фото)
04 Если плохой человек - сразу видно: Руслана Писанка рассказала о первом свидании с мужем (Фото)
05 Гороскоп на завтра, 25 октября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В G7 оценили качество диалога с Офисом Президента Украины
В G7 оценили качество диалога с Офисом Президента Украины
Кравцов предлагает зарядить авто на вокзале в Киеве
Кравцов предлагает зарядить авто на вокзале в Киеве
Недовольные фермеры уже под стенами Офиса Зеленского
Недовольные фермеры уже под стенами Офиса Зеленского
Кинофестиваль Киевской недели критики 2019: самые важные фильмы программы (Видео)
Кинофестиваль Киевской недели критики 2019: самые важные фильмы программы (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь