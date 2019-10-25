В Запорожье ромскую активистку ударили ножом в сердце

Новости Украины:В Запорожье напали с ножом на ромскую активистку Анжелику Белову.

В Космическом микрорайоне г.Запорожье 24 октября днем неизвестные совершили нападение на активисту, руководительницу общественной организации "Запорожский ромский центр "Лачо Дром" Анжелику Белову, сообщил президент Ассоциации национальных меньшинств Запорожской области Науфаль Хамдани.

"Только что в Космическом микрорайоне Запорожья, на ул.Европейской напали на известную активистку Анжелику Белову. Девушка является руководителем общественной организации "Запорожский ромский центр "Лачо Дром" и женой запорожского общественника, лидера организации "Антикорупційний рух Запоріжжя" Константина Белова", - написал Хамдани на своей странице в Фейсбуке.

Он отметил, что нападение было совершено днем в подъезде после долгого преследования. Злоумышленник нанес удар ножом в область сердца, в связи с чем активиста сейчас находится в реанимации.

"Мы обращаемся к запорожским правоохранительным органам с настоятельным требованием найти и наказать преступника, и выступаем против всяческих подобных преступлений против других национальностей!", - подчеркнул Хамдани.

В свою очередь полиция Запорожской области на своей странице в Фейсбуке сообщила, что разыскивает подозреваемого в совершении тяжкого преступления, совершенного в подъезде дома на ул.Европейской.

"Сегодня, в подъезде дома по ул.Европейской в г.Запорожье, неизвестный мужчина причинил ножевое ранение женщине 1995 года рождения и скрылся. Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и местонахождения злоумышленника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в совершении тяжкого преступления подозревается мужчина лет 30-40 и ростом около 170-175 см, славянской внешности, среднего телосложения, волосы темно-русые, на лбу имеет залысины, глаза выпуклые, был одет в черную одежду .

Полиция просит всех, кто владеет информацией о местонахождении указанного лица, сообщить правоохранителям.