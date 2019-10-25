ОБСЕ отчиталась о суточном количестве взрывов в ООС

Новости Украины:На Донбассе за сутки стало меньше взрывов.

СММ ОБСЕ зафиксировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях в среду, 23 октября.

Об этом сообщается в ежедневном отчете миссии ОБСЕ в Украине.

"В Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав также меньше взрывов (245 против около 430 соответственно)", - говорится в отчете.

Большинство нарушений зафиксировано в районах севернее Широкино (подконтрольно правительству, 100 км к югу от Донецка), к югу от н. п. Пищевик (подконтрольный правительству, 84 км к югу от Донецка), а также к северу и северо-востоку от н. п. Лебединское (подконтрольный правительству, 99 км к югу от Донецка).

"В Луганской области миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня (зафиксировано исключительно 15 взрывов), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (23 взрыва)", - сообщают наблюдатели.

На Луганщине большинство нарушений выявлено в районах к западу и северо-западу от Кадиевки (бывш. Стаханов; неподконтрольна правительству, 50 км к западу от Луганска).