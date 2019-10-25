Скачать
Пятница, 25.10.2019
Дайджест главных новостей Украины и мира 24 октября
Дайджест главных новостей Украины и мира 24 октября
Судилище над Асеевым: Украина выступила в ООН
Судилище над Асеевым: Украина выступила в ООН
Динамо - Копенгаген: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Динамо - Копенгаген: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Приметы и обряды на 25 октября - Пров, Андрон-звездочет
Приметы и обряды на 25 октября - Пров, Андрон-звездочет

ОБСЕ отчиталась о суточном количестве взрывов в ООС

ОБСЕ отчиталась о суточном количестве взрывов в ООС
07:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:На Донбассе за сутки стало меньше взрывов.

СММ ОБСЕ зафиксировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях в среду, 23 октября.

Об этом сообщается в ежедневном отчете миссии ОБСЕ в Украине.

"В Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав также меньше взрывов (245 против около 430 соответственно)", - говорится в отчете.

Большинство нарушений зафиксировано в районах севернее Широкино (подконтрольно правительству, 100 км к югу от Донецка), к югу от н. п. Пищевик (подконтрольный правительству, 84 км к югу от Донецка), а также к северу и северо-востоку от н. п. Лебединское (подконтрольный правительству, 99 км к югу от Донецка).

ОБСЕ обнаружила более сотни единиц тяжелой военной техники в ОРЛО

"В Луганской области миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня (зафиксировано исключительно 15 взрывов), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (23 взрыва)", - сообщают наблюдатели.

На Луганщине большинство нарушений выявлено в районах к западу и северо-западу от Кадиевки (бывш. Стаханов; неподконтрольна правительству, 50 км к западу от Луганска).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ОБСЕ, ВСУ, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дело не в слабой батарее: почему смартфон быстро теряет заряд
02 Динамо 1:1 Копенгаген: события матча (Видео)
03 Сент-Этьен 1:1 Александрия: события матча (Фото, Видео)
04 "Голос" о проверках "Слуг народа" на полиграфе: Не устраивайте цирк на дроте
05 "Не частично, а до конца": Холодницкий призывает снять депутатскую неприкосновенность
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Это не доказательство&quot;: Арахамия пояснил цель &quot;полиграф-шоу&quot;
Арахамия пояснил цель "полиграф-шоу"
Тепло до +22: синоптическое утешение на выходные
Тепло до +22: синоптическое утешение на выходные
Кровавые протесты в Чили: ООН отправит миссию наблюдателей
Кровавые протесты в Чили: ООН отправит миссию наблюдателей
Дело не в слабой батарее: почему смартфон быстро теряет заряд
Дело не в слабой батарее: почему смартфон быстро теряет заряд
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь