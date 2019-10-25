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Исторический момент в ООН: декларацию прав человека зарегистрируют на крымскотатарском языке

Исторический момент в ООН: декларацию прав человека зарегистрируют на крымскотатарском языке
10:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Регистрация переведенной на крымскотатарский язык декларации прав человека будет демонстрировать субъектность крымскотатарского народа.

24 октября в Киеве Крымскотатарский ресурсный центр презентовал переведенный на крымскотатарский язык текст Всеобщей декларации прав человека.

"Сегодня впервые в мировой истории текст основополагающего правого документа ООН - Всеобщая декларация прав человека - переведен на крымскотатарский язык, после чего будут проведены процедуры для того, чтобы этот документ был зарегистрирован в ООН на крымскотатарском языке", - сказал руководитель Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев.

По его словам, регистрация переведенной на крымскотатарский язык декларации прав человека будет демонстрировать "субъектность крымскотатарского народа".

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Как отметил Бариев, символичным является то, что 2019 год был объявлен ООН годом языков коренных народов мира, в связи с чем, Крымскотатарский ресурсный центр присоединился к акции ООН Stand up for human rights (Встаньте за права человека), выпустив ролики, где декламировались главы основополагающего документа ООН на крымскотатарском языке.

Всего по его словам, около 100 человек разных национальностей зачитали отдельные главы декларации на крымскотатарском языке.

Над переводом документа работали кандидат филологических наук, редактор газеты "Крым" Бекир Мамутов, журналист и публицист Зера Бекирова, кандидат филологических наук преподаватель Таврического национального университета Тамила Сеитягъяева.

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Крым, ООН, Права человека, Эскендер Бариев.
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