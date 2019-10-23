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Украина поднимет в ООН вопрос о журналисте Асееве

Украина поднимет в ООН вопрос о журналисте Асееве
02:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Украинская сторона "доведет эту информацию до сведения руководства ООН".

Украина намерена поднять в ООН вопрос относительно журналиста Станислава Асеева, которого в "ДНР" осудили на 15 лет заключения. Об этом сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"На этой неделе продолжается работа Третьего комитета Генассамблеи ООН, который занимается правозащитной тематикой. Без сомнений, делегация Украины поднимет вопрос и о так называемом "приговоре" Станиславу Асееву в качестве печального примера политики подавления оккупационными властями в Донецке критических взглядов и грубого нарушения прав человека", - проинформировал дипломат.

Он также подтвердил, что украинская сторона "доведет эту информацию до сведения руководства ООН".

В то же время, по словам Николенко, Украина не прекращает привлекать внимание ООН к подавлению прав и свобод на оккупированных территориях.

"В частности, на прошлой неделе на Четвертом комитете, который рассматривал вопрос информации, мы говорили об ограничениях свободы слова, а также преследованиях журналистов и активистов на украинских территориях, временно оккупированных Российской Федерацией", - отметил представитель украинской миссии при ООН.

Поддерживаемые Россией боевики группировки "ДНР" на своих ресурсах 22 октября сообщили, что местная "прокуратура" осудили на 15 лет заключения украинского журналиста, автора колонок для проекта Радио Свобода Донбасс.Реалии Станислава Асеева.

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Он находится в заключении, по разным данным, с мая или июня 2017 года. Сначала сообщалось о его исчезновении, две недели о нем ничего не было известно. Впоследствии в "ДНР" признали, что задержали Асеева и обвинили его в "шпионаже в пользу Украины".

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Украина, ООН, Журналист, Олег Николенко, Станислав Асеев.
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