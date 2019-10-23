Тейлор в Конгрессе опроверг слова Трампа об "отсутствии давления" на Украину

Новости Украины:Уильям Тейлор на слушаниях в Конгрессе опроверг утверждение Дональда Трампа.

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор на слушаниях в Конгрессе опроверг утверждение Дональда Трампа, что прекращение военной помощи Киеву не связано с просьбой расследовать дело Байдена. Об этом он заявил в открытом вступительном слове, текст которого приводит The Washington Post.

"Высокопоставленный американский дипломат в Украине заявил законодателям во вторник, что президент Трамп поставил под условие возобновление военной помощи в случае, если Украина сделает публичное заявление, что будет расследовать дело Байденов и выборы 2016 года", - отмечается в публикации.

Как подчеркивает издание, это опровергает слова Трампа, будто он не использовал деньги на поддержание безопасности в Украине в качестве рычагов для получения собственной политической выгоды.

"Показания и.о. посла Уильяма Тейлора-младшего взорвали неоднократные заявления президента и показания других должностных лиц администрации, которые потенциально могли свести на нет расследование по импичменту Трампа в Палате представителей", - замечает газета.

Тейлор как опытный дипломат, ветеран армии, привыкший придирчиво вести заметки, "предоставил подробное описание событий, находящихся в центре расследования", что представляет наиболее серьезную угрозу президентству Дональда Трампа.

Один из демократов охарактеризовал сегодняшние показания посла Тейлора как "убийственные".

Во вступительном слове Тейлор подтвердил свою оценку, что считал "безумным" решение поставить предоставление помощи Украине в зависимость от расследований. Он рассказал, как чиновники Пентагона, Госдепартамента, ЦРУ и экс-советник по вопросам национальной безопасности Джон Болтон тщетно пытались добиться встречи с Трампом, чтобы возобновить оборонную помощь Украине.

Дипломат также проинформировал, что решение Белого дома обнародовать стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского ошеломило украинскую сторону. При этом, как отметил Тейлор, в стенограмме упоминалось просьба Трампа оказать услугу "практически без упоминания о возобновлении" оборонной помощи Украине.

Тейлор также отметил, что после приезда в Киев был обеспокоен "вторичным" дипломатическим каналом со стороны США с участием американских чиновников (адвоката Руди Джулиани и других), он назвал это "странным".

Напомним, в сентябре члены Демпартии в Палате представителей инициировали расследование по импичменту Дональда Трампа в связи с подозрением относительно давления Белого дома на Украину с целью получения политической выгоды на президентских выборах в США.