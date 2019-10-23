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Трамп выделил $4,5 миллиона организации "белых касок" в Сирии

Трамп выделил $4,5 миллиона организации "белых касок" в Сирии
00:39 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:21 октября президент Дональд Трамп выделил $ 4,5 млн в помощь Сирийской гражданской обороне.

Президент США утвердил выделение помощи в размере $ 4,5 млн для организации Сирийской гражданской обороны, известной как организация "белых касок", которая взяла на себя роль добровольцев-спасателей мирного населения во время обстрелов жилых кварталов. Соответствующее заявление распространил во вторник Белый дом.

"Вчера президент Дональд Трамп выделил $ 4,5 млн в помощь Сирийской гражданской обороне (СГО) с целью продолжения поддержки США важной и высоко оцененной работы этой организации в стране", - говорится в документе.

При этом отмечается, что СГО в течение восьми лет конфликта в Сирии СГО спасла более 115 тыс. человек, в том числе многих представителей этнических и религиозных меньшинств.

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"Соединенные Штаты призывают наших союзников и партнеров присоединиться к нам в поддержке СГО и наших усилий по защите гражданских, религиозных и этнических меньшинств и других невинных жертв сирийского конфликта", - подчеркнули в Белом доме.

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Сирия, Средства, Дональд Трамп, Белые каски.
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