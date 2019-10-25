Скачать
Пятница, 25.10.2019
Разумков: Для нас важно быть частью Совета Европы
Разумков: Для нас важно быть частью Совета Европы
Дискредитация "Азова": в Раде готовят письмо к Конгрессу США
Дискредитация "Азова": в Раде готовят письмо к Конгрессу США
Лига Европы. Результаты и обзоры матчей 24 октября (Видео)
Лига Европы. Результаты и обзоры матчей 24 октября (Видео)
Настя Каменских презентовала новый хит "Elefante" (Видео)
Настя Каменских презентовала новый хит "Elefante" (Видео)

Разыскиваемого Штатами хакера обнаружили в Киеве

Разыскиваемого Штатами хакера обнаружили в Киеве
12:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: npu.gov.ua

Новости Украины:В Украине задержан хакер, который скрывался от правоохранительных органов США.

Киберполиция задержала в одной из гостиниц Киева 32-летнего хакера, который скрывался в Украине от правоохранительных органов США и подозревается в хищении $6 млн со счетов финансовых учреждений.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Украины в пятницу.

"Хакер подозревается в незаконном вмешательстве в работу компьютерных систем, мошенничестве, а также краже и отмывании денег в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Нацполиция разыскивает мужчину, который может быть причастен к взрыву на рынке в Киеве

Расследование преступной деятельности иностранца началось еще в 2010 году сотрудниками Федерального бюро расследований (ФБР) и Службы расследований финансовых преступлений (FNTT) США. В этом году в Украину поступил запрос об оказании помощи в поимке преступника.

Решается вопрос о выдаче задержанного США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, США, Хакер, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дело не в слабой батарее: почему смартфон быстро теряет заряд
02 Динамо 1:1 Копенгаген: события матча (Видео)
03 Дайджест главных новостей Украины и мира 24 октября
04 Таблица коэффициентов УЕФА после матчей украинских клубов в еврокубках
05 Гороскоп на сегодня, 25 октября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Переводят ли часы в других странах мира
Переводят ли часы в других странах мира
Тепло до +22: синоптическое утешение на выходные
Тепло до +22: синоптическое утешение на выходные
В ЦИК ответили, возможны ли выборы на Донбассе
В ЦИК ответили, возможны ли выборы на Донбассе
Владимир Остапчук подтвердил новость о разводе с женой
Владимир Остапчук подтвердил новость о разводе с женой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь