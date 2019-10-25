Разыскиваемого Штатами хакера обнаружили в Киеве

Новости Украины:В Украине задержан хакер, который скрывался от правоохранительных органов США.

Киберполиция задержала в одной из гостиниц Киева 32-летнего хакера, который скрывался в Украине от правоохранительных органов США и подозревается в хищении $6 млн со счетов финансовых учреждений.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Украины в пятницу.

"Хакер подозревается в незаконном вмешательстве в работу компьютерных систем, мошенничестве, а также краже и отмывании денег в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Расследование преступной деятельности иностранца началось еще в 2010 году сотрудниками Федерального бюро расследований (ФБР) и Службы расследований финансовых преступлений (FNTT) США. В этом году в Украину поступил запрос об оказании помощи в поимке преступника.

Решается вопрос о выдаче задержанного США.