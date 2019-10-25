Перестрелка в Харькове: есть погибший (Фото)

Новости Украины:В Харькове произошла перестрелка, один человек погиб, один ранен.

В Харькове в пятницу днем на ул.Клочковская неподалеку от супермаркет "Восторг" произошла перестрелка.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Харькова.

"Вызов поступил в 12:05. Было двое раненых, один умер в машине (скорой помощи - ред.). Второй госпитализирован в институт неотложной хирургии", - сказал директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

В отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области пообещали дать информацию позже.

По информации в социальных сетях, один из пострадавших в перестрелке - бывший "оплотовец" Георгий Исаков. Получить официальное подтверждение ил опровержение агентству пока не удалось.