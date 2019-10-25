В столице 10% домов без счетчиков: как киевляне будут платить за тепло

Новости Украины:В "Киевтеплоэнерго" пояснили особенности оплаты за тепло жителям домов без счетчиков тепла.

Столичным жителям, не имеющим прибора учета тепла, тарифы за коммунальные услуги будут высчитываться согласно нормативного потребления с учетом коэффициента температуры, когда как обладателям счетчиков стоимость тепла продолжит высчитываться по фактическому потреблению. Об этом рассказали в "Киевтеплоэнерго».

По словам директора "Энергосбыта», существует список домов не оборудованных счетчиками учета тепла, местами они украдены, местами сломаны, а на других объектах их технологически установить невозможно. Всего существует 440 столичных домов с подобными проблемами.

В связи с этим, тарифы за тепло будут рассчитываться с учетом температурного коэффициента и базовым тарифом. Температурные коэффициенты, обещают в "Энергосбыте», будут дополнительно опубликованы.

В структуре "Киевтеплоэнерго"сообщают, что перед запуском отопительного сезона были проведены работы над более 2 тыс. приборами учета тепла, а всего по Киеву остаются 10% жилых домов, которые не оборудованы счетчиками, однако работа по их установке продолжается. В "Энергосбыте"подчеркнули, что в домах со счетчиками начисления за услуги тепла будут осуществляться исключительно по фактическому его потреблению по неизменным тарифам. Стоимость услуг будет зависеть или по данным индивидуальных приборов учета или согласно отапливаемой площади в доме.