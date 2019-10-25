Скачать
Пятница, 25.10.2019
"Угрозы независимости": Верховный суд просит Зеленского ветировать закон
"Угрозы независимости": Верховный суд просит Зеленского ветировать закон
Дуда хочет диалога с Зеленским по историческим проблемам
Дуда хочет диалога с Зеленским по историческим проблемам
Свитолина узнала соперниц по Итоговому турниру WTA
Свитолина узнала соперниц по Итоговому турниру WTA
Honor 9X представили на глобальном рынке
Honor 9X представили на глобальном рынке

В столице 10% домов без счетчиков: как киевляне будут платить за тепло

В столице 10% домов без счетчиков: как киевляне будут платить за тепло
15:43 Сегодня Телеграф Фото: Facebook Киевтеплоэнерго

Новости Украины:В "Киевтеплоэнерго" пояснили особенности оплаты за тепло жителям домов без счетчиков тепла.

Столичным жителям, не имеющим прибора учета тепла, тарифы за коммунальные услуги будут высчитываться согласно нормативного потребления с учетом коэффициента температуры, когда как обладателям счетчиков стоимость тепла продолжит высчитываться по фактическому потреблению. Об этом рассказали в "Киевтеплоэнерго».

По словам директора "Энергосбыта», существует список домов не оборудованных счетчиками учета тепла, местами они украдены, местами сломаны, а на других объектах их технологически установить невозможно. Всего существует 440 столичных домов с подобными проблемами.

В связи с этим, тарифы за тепло будут рассчитываться с учетом температурного коэффициента и базовым тарифом. Температурные коэффициенты, обещают в "Энергосбыте», будут дополнительно опубликованы.

Тепло подано уже в семи областях Украины и в Киеве

В структуре "Киевтеплоэнерго"сообщают, что перед запуском отопительного сезона были проведены работы над более 2 тыс. приборами учета тепла, а всего по Киеву остаются 10% жилых домов, которые не оборудованы счетчиками, однако работа по их установке продолжается. В "Энергосбыте"подчеркнули, что в домах со счетчиками начисления за услуги тепла будут осуществляться исключительно по фактическому его потреблению по неизменным тарифам. Стоимость услуг будет зависеть или по данным индивидуальных приборов учета или согласно отапливаемой площади в доме.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Отопительный сезон, Отопление, Счетчики, Киевтеплоэнерго.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дело не в слабой батарее: почему смартфон быстро теряет заряд
02 Дайджест главных новостей Украины и мира 24 октября
03 Динамо 1:1 Копенгаген: события матча (Видео)
04 Таблица коэффициентов УЕФА после матчей украинских клубов в еврокубках
05 "Мисс Украина Вселенная 2019": известно имя победительницы и яркие фото
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Укрсоцбанк&quot; лишился лицензии НБУ: причины
"Укрсоцбанк" лишился лицензии НБУ: причины
Тепло до +22: синоптическое утешение на выходные
Тепло до +22: синоптическое утешение на выходные
В ЦИК ответили, возможны ли выборы на Донбассе
В ЦИК ответили, возможны ли выборы на Донбассе
&quot;Мы календари не сверяли&quot;: Владимир Дантес рассказал о будущем пополнении в семье
"Мы календари не сверяли": Владимир Дантес рассказал о будущем пополнении в семье
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь