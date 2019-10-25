Скачать
Пятница, 25.10.2019
Министр обороны: Мы договорились с генсеком НАТО о дорожной карте
Министр обороны: Мы договорились с генсеком НАТО о дорожной карте
Похитительница младенца вместо тюрьмы попала под домашний арест
Похитительница младенца вместо тюрьмы попала под домашний арест
Заявка сборной Украины на матчи против Эстонии и Сербии
Заявка сборной Украины на матчи против Эстонии и Сербии
Xiaomi представит еще один флагманский смартфон до конца 2019 года
Xiaomi представит еще один флагманский смартфон до конца 2019 года

В Харькове полиция разоблачила интернет-магазин, в котором продавали наркотики

В Харькове полиция разоблачила интернет-магазин, в котором продавали наркотики
23:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: hk.npu.gov.ua

Новости Украины:Полиция Харькова пресекла работу интернет-магазина, в котором продавали наркотические вещества.

Правоохранители задержали группу жителей Харькова и области, причастных к созданию и функционированию интернет-магазина, через который продавали наркотики и психотропы путем "закладок".

"Организовал преступную деятельность 24-летний харьковчанин, который содействовал поставкам наркотических средств в Харьковскую область, контролировал их продажу и распределял полученные от сбыта деньги. Мужчина задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины.

По данным правоохранителей, помимо организатора в группу входили еще пять человек - две женщины (22 и 62 года) и трое мужчин (25, 36 и 62 года). Через интернет-магазин они продавали кокаин, амфетамин, экстази и каннабис.

В ходе обысков у членов группы изъято более 100 тыс.грн, почти $6 тыс, принадлежности для фасовки наркотиков, мобильные телефоны, банковские карты, растения конопли элитных сортов и другие наркотические средства.

В Запорожье полиция обнаружили нарколабораторию по изготовлению "метадона"

Следователи Шевченковского районного отдела полиции Харькова открыли уголовное производство по ч.2 ст.307 (сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Операция проводилась сотрудники управления противодействия наркопреступности совместно с сотрудниками Шевченковского райотдела Харьковского облуправления полиции с привлечением боцов КОРДа под процессуальным руководством местной прокуратуры №1.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Наркотики, Харьков, Полиция, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дело не в слабой батарее: почему смартфон быстро теряет заряд
02 Дайджест главных новостей Украины и мира 24 октября
03 Таблица коэффициентов УЕФА после матчей украинских клубов в еврокубках
04 "Мисс Украина Вселенная 2019": известно имя победительницы и яркие фото
05 "Мы календари не сверяли": Владимир Дантес рассказал о будущем пополнении в семье
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Протесты в Ираке: число погибших возросло
Протесты в Ираке: число погибших возросло
&quot;Интерпайп&quot; готов выпустить евробонды на $309,19 млн
"Интерпайп" готов выпустить евробонды на $309,19 млн
Офис Зеленского стоит за обвинениями Порошенко - адвокат Новиков
Офис Зеленского стоит за обвинениями Порошенко - адвокат
Звезду &quot;Гарри Поттера&quot; Эмму Уотсон подловили с ее новым возлюбленным (Фото)
Звезду "Гарри Поттера" Эмму Уотсон подловили с ее новым возлюбленным (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь