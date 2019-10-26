В Запорожье установили новые туристические таблички с QR-кодами

Новости Украины:В Запорожье открыли 17 новых туристических табличек с QR-кодами.

В Запорожье установили еще 17 информационных туристических табличек с QR-кодами.

Об этом сообщает Туристско-информационный центр города.

«Состоялось торжественное открытие 2-й очереди навигационного туристического маршрута, который состоит из 17 информационных туристических табличек с QR-кодами», - говорится в сообщении.

«Текст таблички – на украинском и английском языках, а при сканировании QR-кода с информацией можно ознакомиться на 7 языках (дополнительно немецком, китайском, французском, русском и турецком) с озвучиванием и 3D-визуализацией маршрута», - сообщают в ТИЦе.

Таблички изготовлены из сверхпрочного, антивандального материала – алюминиевого композита – и установлены на стелы из цельного листового металла.

Всего за два этапа проекта установлено 29 информационных табличек с QR-кодами на основных туристических и исторических объектах города. Результатом создания такой современной туристической инфраструктуры стало основание крупнейшего навигационного туристического маршрута по городу в Украине.