У "Камаза" на ходу из прицепа испарялся азот

Новости Украины:Спасатели на Днепропетровщине устранили утечку азота на "Камазе", обошлось без вреда окружающей среде.

В Днепропетровской области спасатели ликвидировали утечку азота с прицепа грузовика, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"25 октября в 22:00 в ГСЧС поступила информация, что вблизи г.. Павлоград из-за неисправного избыточного клапана с емкости, которая находится на прицепе автомобиля "Камаз", наблюдается испарения азота", - говорится в сообщении.

Спасатели ГСЧС в 22:37 совместно с водителем произвели замену прокладки избыточного клапана, испарения азота устранены.

Жертв и пострадавших нет, угроза окружающей среде отсутствует.

От ГСЧС привлекалось девять человек личного состава и две единицы техники.