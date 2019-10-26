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У "Камаза" на ходу из прицепа испарялся азот

У "Камаза" на ходу из прицепа испарялся азот
08:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Спасатели на Днепропетровщине устранили утечку азота на "Камазе", обошлось без вреда окружающей среде.

В Днепропетровской области спасатели ликвидировали утечку азота с прицепа грузовика, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"25 октября в 22:00 в ГСЧС поступила информация, что вблизи г.. Павлоград из-за неисправного избыточного клапана с емкости, которая находится на прицепе автомобиля "Камаз", наблюдается испарения азота", - говорится в сообщении.

Спасатели ГСЧС в 22:37 совместно с водителем произвели замену прокладки избыточного клапана, испарения азота устранены.

Жертв и пострадавших нет, угроза окружающей среде отсутствует.

От ГСЧС привлекалось девять человек личного состава и две единицы техники.

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Днепропетровская область, КАМАЗ, ГСЧС, Азот.
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