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Мальчик-грибник не смог с добычей спуститься с дерева (Видео)

Мальчик-грибник не смог с добычей спуститься с дерева (Видео)
13:47 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГСЧС

Новости Украины:Несовершеннолетний на Днепропетровщине не смог самостоятельно спуститься с дерева, на котором обнаружил грибы.

В Днепропетровской области пришлось вызвать спасателей, чтобы снять с 8-метрового дерева малолетнего мальчика, который залез на него, чтобы собрать грибы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в области.

Так, 25 октября в 13:10 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что вблизи поселка городского типа Николаевка Петриковского района мальчик не может самостоятельно спуститься с дерева.

"По прибытию к месту происшествия, спасатели установили, что ребенок находится на дереве высотой около 8 метров.

Подросток пояснил, что на верхушку он залез, с целью собрать грибов, которых на дереве, действительно, оказалось много. Но, добравшись до добычи, отчаянный парень понял, что вниз самостоятельно спуститься он не сможет", - говорится в сообщении.

Спасатели с помощью трехколенной выдвижной лестницы помогли парню 2008 года рождения слезть с дерева.

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Ребенок, Днепропетровская область, Грибы, Дерево, ГСЧС.
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