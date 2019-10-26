Скачать
Суббота, 26.10.2019
Зеленский после визита в Золотое: Все хотят мира, все готовы к разведению войск
Зеленский после визита в Золотое: Все хотят мира, все готовы к разведению войск
Штаб ООС: "Добровольцы" в Золотом находятся нелегально
Штаб ООС: "Добровольцы" в Золотом находятся нелегально
Сборная Украины впервые сыграет в Запорожье
Сборная Украины впервые сыграет в Запорожье
"Мисс Земля 2019": кто стал победителем и какое место заняла украинка
"Мисс Земля 2019": кто стал победителем и какое место заняла украинка

Словесная перепалка на Киевщине закончилась стрельбой

Словесная перепалка на Киевщине закончилась стрельбой
18:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Под Киевом произошла стрельба, есть раненый.

Полиция задержала мужчину, который ночью в Броварах во время ссоры выстрелил в другого мужчину.

Об этом сообщает Национальная полиция Украина.

"Установлено, что по ул. Грушевского в городе Бровары между местными жителями, которые были навеселе, произошла словесная перепалка. Во время ссоры один из них выхватил оружие, выстрелил в мужчину и попал ему в руку", - говорится в сообщении.

Прокуратура ищет связь между стрельбой в Харькове и убийством Вороненкова

Хулигана, а им оказался 31-летний мужчина, полицейские задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили, изъяли устройство для отстрела резиновыми пулями и патроны.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киевская область, Стрельба, Бровары, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Появились первые снимки Анастасии Заворотнюк после информации о болезни (Фото)
02 Маникюр осень 2019: благородный винный дизайн (Фото)
03 Зеленский распорядился создать еще один профессиональный праздник
04 Туманная погода "замерла" накануне мокрого снега и заморозков
05 Приметы и обряды на 26 октября - День Иверской иконы Божьей Матери
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Адвокат Гладковского говорит о &quot;новом надуманном деле&quot; НАБУ
Адвокат Гладковского говорит о "новом надуманном деле" НАБУ
Бородянский: Давайте строить Голливуд в Украине
Бородянский: Давайте строить Голливуд в Украине
Суд арестовал заммэра Днепра
Суд арестовал заммэра Днепра
Виртуальная Мона Лиза: в Лувре выставили 3D-копию Джоконды
Виртуальная Мона Лиза: в Лувре выставили 3D-копию Джоконды
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь