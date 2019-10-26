Словесная перепалка на Киевщине закончилась стрельбой

Новости Украины:Под Киевом произошла стрельба, есть раненый.

Полиция задержала мужчину, который ночью в Броварах во время ссоры выстрелил в другого мужчину.

Об этом сообщает Национальная полиция Украина.

"Установлено, что по ул. Грушевского в городе Бровары между местными жителями, которые были навеселе, произошла словесная перепалка. Во время ссоры один из них выхватил оружие, выстрелил в мужчину и попал ему в руку", - говорится в сообщении.

Хулигана, а им оказался 31-летний мужчина, полицейские задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили, изъяли устройство для отстрела резиновыми пулями и патроны.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.