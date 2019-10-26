На Донетчине пьяный мужчина угрожал соседке гранатой

Новости Украины:В Волновахе мужчина угрожал гранатой соседке.

В Волновахе Донецкой области 61-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал своей соседке боеприпасом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.

"Вчера, 24 октября, в 16:15 в дежурную часть позвонила женщина и сообщила, что ее сосед угрожает ей гранатой. На место происшествия немедленно выехали сотрудники Волновахского отдела полиции и задержали мужчину. Взрывотехники установили, что граната, к счастью, оказалась учебной", - говорится в сообщении.

Как отмечается, местный житель помог стражам порядка предупредить вероятный взрыв.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.129 УК Украины (Угроза убийством). Максимальное наказание - ограничение свободы до 2 лет.