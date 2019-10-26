День в ООС: Золотое опять обстреляли

Новости Украины:Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали.

Незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела: неподалеку Невельского - из крупнокалиберных пулеметов; дважды у Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелам подверглись населенные пункты: Новолуганское, хутор Вильный, Золотое.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварным и провокационным действиям противника", - подытожили в штабе ООС.