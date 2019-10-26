В Одессе изъяли контрабандной одежды на 15 млн грн

Новости Украины:Одесская полиция изъяла импортную одежду на 15 млн грн.

В Одессе правоохранители изъяли импортную одежду на 15 млн грн, ввезенную в Украину контрабандным путем.

Как сообщили в Главном управлении ГФС в Одесской области, выявлен факт ввоза и реализации оптом и в розницу, в том числе через интернет-магазин, одежды импортного производства известных торговых марок.

Отмечается, что данная одежда ввезена на таможенную территорию Украины с нарушением таможенных правил.

Установлено, что продукция ввозилась неустановленными лицами с использованием предприятий - импортеров и вне таможенного контроля. Это привело к занижению налоговых обязательств по налогу на доход физических лиц на сумму более 5 млн грн.

В ходе обысков, проведенных по местам реализации одежды, а также в складских и торговых помещениях изъяты 193 тыс. единиц одежды ориентировочной стоимостью 15 млн грн. Кроме того, изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте 211 тыс. грн, документация и черновые записи. Следствие продолжается.