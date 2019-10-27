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На Днепропетровщине за сопротивление полиции задержали пьяных мужчин

На Днепропетровщине за сопротивление полиции задержали пьяных мужчин
00:13 Сегодня Телеграф УНН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Полиция арестовала мужчин, которые устроили драку и сопротивлялись задержанию.

Работники сектора реагирования патрульной полиции задержали мужчин, которые не выполнили требования правоохранителей, устроили драку и попытались выхватить табельное оружие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Днепропетровской области.

“Как было установлено, 26 октября около 03.00 в Новомосковский отдел полиции обратились жители с сообщением о том, что группа пьяных мужчин у магазина ногами бьют по банкомату. Во время отработки территории поселка сотрудники сектора реагирования патрульной полиции остановили автомобиль, в котором находилась компания из пяти мужчин”, — сказано в сообщении.

Во время проверки документов, нарушители стали сопротивляться полицейским. Один из участников события попытался выхватить табельное огнестрельное оружие, после чего правоохранитель совершил один выстрел в воздух. Двух участников события задержали на месте — ими оказались 25-летний новомосковець и 20-летний житель Новомосковского района. Принимаются меры по установлению и задержанию еще троих злоумышленников, которые скрылись с места происшествия.

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По данному факту сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.

Также за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения водителя составлен административный протокол по ст.130 КУоАП (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции). Досудебное следствие продолжается.

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Полиция, Днепр, Нацполиция.
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