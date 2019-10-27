Дифтерия на Закарпатье: в Ужгород доставили восемь доз сыворотки

Новости Украины:В Закарпатском областном центре здоровья информируют, что сейчас состояние больных дифтерией стабильный, новых случаев заболевания не выявлено.

В Ужгород доставлено 8 флаконов сыворотки дифтерийного антитоксина из соседних Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Об этом сообщили в Закарпатском областном центре здоровья.

"В Ужгород спецтранспортом доставили 8 флаконов дифтерийного антитоксина. По три дали Львовская и Черновицкая области, два Ивано-Франковская", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще 100 флаконов антитоксина приобрела Индия. Сейчас проверяется наличие регистрации этого препарата в Украине. Если он будет соответствовать всем требованиям, то уже 30 октября его доставят самолетом в Ужгород.

Как сообщалось ранее, на опасную инфекционную болезнь заболели 15 студентов УжНУ. Всех их госпитализировали в областную инфекционную больницу. 24 октября для четырех больных была использована вся имеющуеся в области сыворотка от дифтерии.