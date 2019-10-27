В Киеве за сутки произошло почти 100 ДТП

Новости Украины:В Киеве за минувшие сутки, 26 октября, произошло 95 дорожно-транспортных происшествий, 29 из которых произошли ночью.

Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

"За день 26 октября было 66 сообщений о ДТП, 6 из них с пострадавшими. А ночью произошло 29 ДТП, 4 из них с пострадавшими. Среди пострадавших в течение суток погибших нет", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, бригады Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева в течение суток 25 октября выезжали на экстренные вызовы 909 раз, из них 14 вызовов - на ДТП, в которых пострадали 14 человек.

Как сообщалось ранее, во Львовской области в результате наезда легкового автомобиля получил травмы несовершеннолетний 20002 года.