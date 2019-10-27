ДТП в Киеве: столкнулись два такси (Видео)

Новости Украины:В Киеве столкнулись два такси с пассажирами - четверо пострадавших.

В Дарницком районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. В результате столкновения ZAZ Vida и Skoda Fabia в больницу забрали четырех человек.

Как сообщает Информатор, авария произошла поздно вечером 26 октября на перекрестке Харьковского шоссе и улицы Брацлавской.

По данным правоохранителей, ZAZ ехал по Харьковскому шоссе со стороны станции метро Бориспольская. В этот момент на перекрестке с улицей Брацлавской Skoda, которая двигалась в противоположном направлении, начала поворачивать налево, где и произошло столкновение.

Оба водителя являются таксистами, в момент аварии в обоих автомобилях были пассажиры. В результате ДТП в больницу госпитализировали водителя и женщину-пассажира с Fabia, а также мужчину с женщиной - пассажиров Vida.

Отмечается, что оба автомобиля ехали на зеленый сигнал светофора. Подробности инцидента устанавливаются.