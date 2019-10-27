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Боевики атаковали беспилотник ОБСЕ в районе Золотого

Боевики атаковали беспилотник ОБСЕ в районе Золотого
12:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:В штабе ООС считают, что это свидетельствует о попытке противника не допустить обнаружения представителями международных организаций вооружения.

Боевики на Донбассе обстреляли беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Соответствующая информация обнародована на странице ООС в Facebook.

"Вчера в районе населенного пункта Петровское, со стороны НВФ РФ, из стрелкового оружия был обстрелян беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ. В связи с угрозой потери, БПЛА - был посажен. Дрон повреждений не получил", - говорится в сообщении.

Отмечается, что незаконные вооруженные формирования регулярно открывают огонь по беспилотным летательным аппаратам миссии и препятствуют работе таких аппаратов средствами радиоэлектронной борьбы.

День на Донбассе: противник бил из крупнокалиберных пулеметов

В штабе ООС считают, что это свидетельствует о попытке противника не допустить обнаружения представителями международных организаций вооружения, запрещенного Минскими договоренностям, и других нарушений.

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ОБСЕ, Донбасс, Беспилотник, ОРДЛО, ООС.
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