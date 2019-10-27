Ситуация в ООС: боевики использовали запрещенные минометы

Новости Украины:Оккупанты стреляли возле Новолуганского из запрещенных минометов.

Сегодня и вчера боевики на Донбассе осуществили обстрелы с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов крупного калибра вблизи населенных пунктов, в целом выпустив более двадцати мин.

Об этом сообщает пресс-центр ООС со ссылкой на информацию СЦКК.

"26 октября, враг совершил обстрелы вблизи населенных пунктов Новолуганское, Зайцевое Северное, Луганское, Новгородское с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм (4 мины) и 82 мм (16 мин). Сегодня же оккупационные войска совершили очередной обстрел вблизи населенного пункта Новолуганское из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм (3 мины)", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в СЦКК, такая системная циничное поведение свидетельствует о заинтересованности оккупантов в дальнейшем обострении конфликта.