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На даче харьковского стрелка обнаружили арсенал оружия

На даче харьковского стрелка обнаружили арсенал оружия
14:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: hk.npu.gov.ua

Новости Украины:Харьковский киллер держал у себя дома оружейный склад.

Один из участников перестрелки в Харькове Алексей Титов, который, убегая от полиции, погиб при взрыве собственной гранаты, оказался обладателем внушительного арсенала оружия.

Об этом сообщает харьковский телеграмм-канал "Ракли".

"На даче стрелка в Русской Лозовой был обнаружен целый арсенал: более 50 гранат, огнемет "Шмель" российского производства, гранатометные выстрелы ВОГ-25, подствольные гранатометы, реактивные противотанковые гранаты, американская винтовка AR 15 с оптическим прицелом и глушителем, ручной пулемет Калашникова, несколько автоматов Калашникова, тротиловые шашки и россыпь разных боеприпасов", - говорится в сообщении телеграм-канала.

Чуть ранее канал уточнил, что на месте перестрелки, случившейся 25 октября, Титов оставил австрийский пистолет "Глок" с глушителем и израильский пистолет-пулемет "Узи".

Стрельба в Харькове: состояние пострадавшего мужчины стабильное

"Это эффективное, дорогое импортное оружие ближнего боя, используемое многими армиями и спецслужбами мира", - уточнил канал.

Експерты, говоря о Титове, подчеркнули: все указывает на то, что это подготовленный боевик, возможно профессиональный киллер.

"Если посмотреть видео, то можно увидеть, что он более точно и профессионально стреляет, чем члены банды Жоры. Явно видна специальная подготовка. Титов сохранял хладнокровие и не терял своих оппонентов из вида, в отличие от них самих. Полиция сработала достаточно оперативно, и им удалось не дать преступнику уйти", - говорится в информации телеграм-канала.

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Перестрелка, Харьков, Полиция, Стрельба, Нацполиция.
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