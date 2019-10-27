Вход на три станции в киевском метро ограничат: причина

Новости Украины:В столичном метро сегодня могут ограничить вход на три станции.

В Киеве 27 октября в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" и "Карпаты" возможно ограничение на вход пассажиров трех станций.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"27 октября, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало в 17:00) между командами "Динамо" (Киев) и "Карпаты" (Львов), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после окончания матча, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".