Взрыв в оккупированном Донецке: боевики говорят о диверсии

Новости Украины:В оккупированном Донецке взорвали вышку сотовой связи.

В подконтрольном боевикам Донецке утром была взорвана одна из вышек сотовой связи.

Как сообщают "Новости Донбасса", боевики ОРДО называют происходящее диверсией.

"В результате диверсии с подрывом базовой станции у абонентов "Феникс" в Пролетарском районе Донецка возможна деградация сервисов мобильной связи", - говорится в сообщении т.н "минсвязи ДНР".

Отмечается, что боевики обустроили средства связи на базах украинских телекоммуникационных операторов.

Напомним, ранее боевики на Донбассе обстреляли беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.