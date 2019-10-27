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Взрыв в оккупированном Донецке: боевики говорят о диверсии

Взрыв в оккупированном Донецке: боевики говорят о диверсии
15:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины:В оккупированном Донецке взорвали вышку сотовой связи.

В подконтрольном боевикам Донецке утром была взорвана одна из вышек сотовой связи.

Как сообщают "Новости Донбасса", боевики ОРДО  называют происходящее диверсией.

"В результате диверсии с подрывом базовой станции у абонентов "Феникс" в Пролетарском районе Донецка возможна деградация сервисов мобильной связи", - говорится в сообщении т.н "минсвязи ДНР".

День на Донбассе: противник бил из крупнокалиберных пулеметов

Отмечается, что боевики обустроили средства связи на базах украинских телекоммуникационных операторов.

Напомним, ранее боевики на Донбассе обстреляли беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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Донецк, Взрыв, ОРДО.
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