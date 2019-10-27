Взрыв в оккупированном Донецке: боевики говорят о диверсии

В подконтрольном боевикам Донецке утром была взорвана одна из вышек сотовой связи.
Как сообщают "Новости Донбасса", боевики ОРДО называют происходящее диверсией.
"В результате диверсии с подрывом базовой станции у абонентов "Феникс" в Пролетарском районе Донецка возможна деградация сервисов мобильной связи", - говорится в сообщении т.н "минсвязи ДНР".
Отмечается, что боевики обустроили средства связи на базах украинских телекоммуникационных операторов.
Напомним, ранее боевики на Донбассе обстреляли беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.