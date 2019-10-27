В Киевской области пьяный мужчина пытался взорвать своего знакомого

Новости Украины:В Киевской области мужчина гранатой пытался взорвать односельчанина.

В селе Требухов Киевской области мужчина хотел лишить своего односельчанина жизни, взорвав гранату. По данному факту возбуждено уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.

"В селе Требухов Броварского района пожилой мужчина, взорвав гранату хотел лишить жизни своего односельчанина", - говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина 1959 года рождения, будучи в нетрезвом состоянии, ночью пытался проникнуть в дом своего знакомого.

"Впрочем, хозяин мгновенно среагировал и просто вытолкнул взрывателя на улицу. Это и спасло жизнь его семье. Граната взорвалась уже во дворе", - говорится в сообщении.

Люди остались живы. 39-летнего пострадавший с осколочными ранениями доставлен в Центральную районную больницу. Сам нападавший также сейчас находится в спецпалате медицинского учреждения.

"При осмотре места происшествия в качестве вещественных доказательств были изъяты остатки от гранаты похожей на РГД-5. Проведя неотложный обыск в доме самого подрывника, правоохранители нашли там запал еще от одной гранаты", - говорится в сообщении.

Злоумышленник задержан по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По факту возбуждены уголовные производства по ч.3 ст.15, п.1 ч.2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УК и по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.