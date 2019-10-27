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В столице помянули расстрелянных в урочище Сандармох (Видео)

В столице помянули расстрелянных в урочище Сандармох (Видео)
23:41 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В Киеве люди почтили память расстрелянных в урочище Сандармох в Карелии.

В Киеве прошли поминальные мероприятия к 82-й годовщине расстрела деятелей Украинского национального возрождения в лесах Сандармоха в Карелии.

Об этом сообщает "5 канал".

"Неравнодушные собрались возле памятного креста всем репрессированным украинцам во времена коммунизма. Затем пошли к монументу режиссеру Лесю Курбасу, которого казнили в Сандармохе", - говорится в сообщении.

"Занимались фактически жертвоприношением своих политических противников. В этих противников они записывали всех. Начиная от крестьян, которые имели так называемые кулаки, которые имели кусок земли и какой-то скот - пару лошадей для обработки этой земли. Заканчивая высокопоставленными чиновниками - это военные деятели тех времен из армии; ученые различных направлений. В этот расстрел именно в этот период попала фактически украинская элита", - объясняет Георгий Лукьянчук, председатель МОО "Соловецкое братство".

Нквдшники расстреляли сотни выдающихся деятелей культуры и науки Украины. Кроме Леся Курбаса, убили тогда также Николая Кулиша, Николая Зерова, Марка Вороного, Валерьяна Пидмогильного и многих других художников. Первый этап расстрелов состоялся 27-го октября до 4-го ноября 1937-го года.

Меньше чем за неделю органы Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) уничтожили 10 тысяч человек. Тела расстрелянных сбрасывали в ямы. В целом на этой территории обнаружили более двухсот таких ям.

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Киев, Карелия, Сандармох.
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