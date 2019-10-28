Сутки на Донбассе: боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня

Новости Украины:27 октября боевики продолжали использовать запрещенные Минскими договоренностями минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за минувшие сутки, при этом под обстрел не попали участки разведения сил и средств, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"27 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в понедельник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 4 обстрела: неподалеку Березовой - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов; у Лебединского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Водяного, что на Приазовье - из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ совершили 9 обстрелов: трижды вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82-мм, противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Луганского - из крупнокалиберных пулеметов; три раза у Золотого-4 (за пределами участка разведения) - из противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия, из крупнокалиберных пулеметов включительно; вблизи Майского - из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": у Золотого-4 (за пределами участка разведения) - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Майского - из стрелкового оружия и автоматических гранатометов.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – отметили в штабе ООС.

Как ранее сообщалось, 26 октября вооруженные формирования на востоке Украины 21 раз нарушили режим прекращения огня.