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Коляда рассказала, что увидел Гончарук на КПВВ в Новотроицком

Коляда рассказала, что увидел Гончарук на КПВВ в Новотроицком
17:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Гончарук побывал на КПВВ в Новотроицком.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда посетили КПВВ в Новотроицком.

Об этом Коляда написала на своей странице в Facebook.

"Быстрая работа, отсутствие очередей и неудобств - то, что увидела сегодня на КПВВ в Новотроицком. Вместе с Алексеем Гончаруком - Премьер-министром Украины осмотрели работу пункта. Поговорили с людьми, которые ехали из оккупированной территории. Говорят, все работает хорошо", - сказала Коляда.

По ее словам, чиновники также обсудили с пограничниками важность отсрочка нормы относительно пересечения КПВВ детьми по загранпаспортам. Пока есть месяц на отработку нового механизма, добавила Коляда.

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Как сообщалось ранее, в марте была проведена реконструкция на КПВВ "Новотроицкое". В частности, установлены новые модули для проведения паспортного и фискального контроля, построены места укрытия и навесы для лиц, пересекающих линию разграничения.

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Алексей Гончарук, Новотроицкое, КПВВ, Оксана Коляда.
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