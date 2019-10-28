Коляда рассказала, что увидел Гончарук на КПВВ в Новотроицком

Новости Украины:Гончарук побывал на КПВВ в Новотроицком.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда посетили КПВВ в Новотроицком.

Об этом Коляда написала на своей странице в Facebook.

"Быстрая работа, отсутствие очередей и неудобств - то, что увидела сегодня на КПВВ в Новотроицком. Вместе с Алексеем Гончаруком - Премьер-министром Украины осмотрели работу пункта. Поговорили с людьми, которые ехали из оккупированной территории. Говорят, все работает хорошо", - сказала Коляда.

По ее словам, чиновники также обсудили с пограничниками важность отсрочка нормы относительно пересечения КПВВ детьми по загранпаспортам. Пока есть месяц на отработку нового механизма, добавила Коляда.

Как сообщалось ранее, в марте была проведена реконструкция на КПВВ "Новотроицкое". В частности, установлены новые модули для проведения паспортного и фискального контроля, построены места укрытия и навесы для лиц, пересекающих линию разграничения.