День в ООС: оккупанты опять применили запрещенное "минском" вооружение

Новости Украины:Боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток.

В течение суток понедельника, 27 октября, боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреляв позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщает пресс-центр ООС.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сводке пресс-центра ООС на странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела из крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил у Невельского.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 3 обстрела наших позиций: у Золотого-4 (за пределами участка разведения) - из стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно; неподалеку Попасной - из стрелкового оружия; у Травневого - из автоматических гранатометов и из стрелкового оружия", - говорится в сводке.