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Во Львовской области перевернулся автомобиль, пострадали 4 человека

Во Львовской области перевернулся автомобиль, пострадали 4 человека
04:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Водитель автомобиля ВАЗ съехал с дороги, где автомобиль перевернулся.

Четыре человека госпитализированы в результате дорожно-транспортного происшествия возле с.Тадани Каменка-Бугского района Львовской области, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

По данным департамента, авария произошла около 16:30 27 октября. "Водитель автомобиля ВАЗ съехал с дороги, где автомобиль перевернулся. В результате ДТП 4 человека с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Каменка-Бугскую районную больницу", - говорится в сообщении.

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По данному факту проводится расследование.

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Львовская область, ДТП, ДТП во Львовской области.
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