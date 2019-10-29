Во Львовской области перевернулся автомобиль, пострадали 4 человека

Новости Украины:Водитель автомобиля ВАЗ съехал с дороги, где автомобиль перевернулся.

Четыре человека госпитализированы в результате дорожно-транспортного происшествия возле с.Тадани Каменка-Бугского района Львовской области, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

По данным департамента, авария произошла около 16:30 27 октября. "Водитель автомобиля ВАЗ съехал с дороги, где автомобиль перевернулся. В результате ДТП 4 человека с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Каменка-Бугскую районную больницу", - говорится в сообщении.

По данному факту проводится расследование.