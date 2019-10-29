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В Днепре на заводе произошел мощный взрыв и вспыхнул пожар: фото и видео

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В Днепре на заводе произошел мощный взрыв и вспыхнул пожар: фото и видео
07:25 Сегодня Телеграф Днепр оперативный Фото: nashemisto.dp.ua

Новости Украины:В Днепре в районе маслоэкстракционного завода "Потоки" в понедельник, 28 октября, около 22:00 вечера произошел мощный взрыв.

Вечером, примерно в 22 часа, 28 октября в промышленной зоне Днепра, в районе маслоэкстракционного завода "Потоки" по улице Байкальская, 9 произошел мощный взрыв. Об этом сообщает "Днепр оперативный" на странице в Facebook.

Издание уточняет, что взрыв прогремел в районе промзоны на ул. Байкальской.

"Дома в радиусе нескольких километров тряхнуло дома так, что люди подумали - землетрясение", - говорится в сообщении.

По словам жителей района взрыву предшествовала вспышка в районе маслоэкстракционного завода "Потоки". Отмечается, что на территорию предприятия также отказались пускать представителей ГСЧС.

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"Могла быть пылевоздушная смесь. Могла быть газовоздушная смесь. Может, у них баллоны с пропаном. И то, и другое взрывается с большой силой. Сильнее, чем тротил взрывается", — заявил журналистам заместитель начальника ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Александр Шевченко.

Напомним, в Киеве в ночь на 28 октября на территории Гидропарка пожарные тушили кафе.

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Пожар, Взрыв, Днепр, Происшествие.
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