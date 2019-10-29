В Днепре на заводе произошел мощный взрыв и вспыхнул пожар: фото и видео

Вечером, примерно в 22 часа, 28 октября в промышленной зоне Днепра, в районе маслоэкстракционного завода "Потоки" по улице Байкальская, 9 произошел мощный взрыв. Об этом сообщает "Днепр оперативный" на странице в Facebook.
Издание уточняет, что взрыв прогремел в районе промзоны на ул. Байкальской.
"Дома в радиусе нескольких километров тряхнуло дома так, что люди подумали - землетрясение", - говорится в сообщении.
По словам жителей района взрыву предшествовала вспышка в районе маслоэкстракционного завода "Потоки". Отмечается, что на территорию предприятия также отказались пускать представителей ГСЧС.
"Могла быть пылевоздушная смесь. Могла быть газовоздушная смесь. Может, у них баллоны с пропаном. И то, и другое взрывается с большой силой. Сильнее, чем тротил взрывается", — заявил журналистам заместитель начальника ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Александр Шевченко.
Напомним, в Киеве в ночь на 28 октября на территории Гидропарка пожарные тушили кафе.