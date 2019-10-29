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Море окрасилось в фиолетовый цвет: в Крыму произошло очередное ЧП

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Море окрасилось в фиолетовый цвет: в Крыму произошло очередное ЧП
10:15 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В оккупированном Россией Крыму море окрасилось в фиолетовый цвет.

В оккупированной Феодосии в месте, где ранее в Черное море впадал канализационный сток, стали сливать переработанные виноматериалы.

Подтверждающие кадры опубликовал сторонник аннексии Крыма Александр Талипов в Facebook.

"Молочная река, кисельные берега это уже не то. Феодосия запускает новый бренд-Багровые реки! Снято вчера (воскресенье) в 12 часов дня, стоит винный запах. Судя по всему, какой-то винзавод (интересно какой, в черте Феодосии есть только один) слил в ливневку виноматериалы. Ждем заявления, что это после дождя экологическая чистая водица с травками", – написал он.

Также об инциденте сообщает блогер Александр Горный на своей странице в Facebook.

Катастрофа произошла напротив Музея Айвазовского в Феодосии. По словам блогера, на этом месте регулярно стекают нечистоты. А оккупационные власти, как всегда, молчат.

"Аналогичная история случилась полтора года назад в Коктебеле, когда местный завод неделю лил винный материал, павы прямо в море", – написал Горный.

По его словам, у моря стоит фекальный запах. Также мужчин опубликовал в доказательство фото и видео.

Напомним, в ночь на 24 августа 2018 года в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. По данным исследований, причиной загрязнения в Крыму оказалось испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан".

Затем стало известно о новом выбросе вредных веществ с "Титана" . Над заводом даже замечено облако испарения неизвестного происхождения. В сети люди писали о новых пострадавших детях со странными покраснениями на коже.

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Россия, Крым, Море, Аннексия Крыма.
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