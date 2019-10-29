Разведение войск: активисты пришли к Офису Президента (Видео)

Новости Украины:Под Офисом Президента прошла акция "Ни шагу назад".

В столице завершилась акция "Ни шагу назад", инициированная "Движением сопротивления капитуляции".

После выступлений организаторов акции "Ни шагу назад", проходившей под стенами здания Офиса Президента на улице Банковая, участники мероприятия исполнили Государственный гимн Украины и завершили акцию.

Также организаторы мероприятия объявили во время выступления, что на днях готовы представить альтернативу "формуле Штайнмайера" - украинскую доктрину мира.

На ул.Банковой собрались около 400 человек, которые скандировали лозунг "нет – капитуляции", а также призывали президента Украины Владимира Зеленского отозвать вывод войск и "решить чей он".

Участники митинга установили три палатки под зданием и иногда жгли файеры.

Акция в целом прошла мирно, правоохранители в проведение митинга не вмешивались.

Сейчас люди начинают расходиться, ситуация у Офиса Президента спокойная.