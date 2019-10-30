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ОБСЕ рассказала, как началось разведение сил в Золотом

ОБСЕ рассказала, как началось разведение сил в Золотом
01:39 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Военнослужащие Вооруженных сил Украины и члены вооруженных формирований выходили за пределы участка разведения вместе со своим вооружением.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщили о результатах наблюдения за началом разведением сил и средств в районе Золотого. Об этом говорится в отчете СММ на сайте ОБСЕ.

"29 октября, вскоре после 12:00 миссия зафиксировала начало разведения сил и средств на участке разведения в районе Золотого. Патрули СММ, размещенные на северном и южном краях этого участка видели, как Вооруженные силы Украины и вооруженные формирования запустили сигнальные ракеты для обозначения готовности обеих сторон к разведению", - отмечается в сообщении.

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"Затем наблюдатели видели, как военнослужащие Вооруженных силах Украины и члены вооруженных формирований выходили за пределы участка разведения вместе со своим вооружением", - заявляют в миссии. Также сказано, что СММ продолжит осуществлять мониторинг и верификацию процесса разведения сил и средств на Донбассе.

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Военнослужащие, ОБСЕ, Вооруженные Силы Украины, Золотое.
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