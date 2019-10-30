Армия уйдет - Нацгвардия останется: в "Слуге народа" рассказали об отводе войск

Новости Украины:Во фракции "Слуга народа" заявили, что после разведения сил в Золотом должна состояться встреча в нормандском формате.

После отвода войск в населенных пунктах останутся Национальная гвардия, сотрудники Национальной полиции и социальные службы. Об этом сообщил заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко журналистам в кулуарах парламента.

"Ни в коем случае эта зона не остается запущенной, так называемая серая зона. Она и не серая - это наша территория, и там работает Национальная гвардия, Национальная полиция, социальные службы, и забота о жителях остается", - отметил Корниенко.

При этом он добавил, что до выборов на Донбассе еще остается "долгий путь", теперь же следует ожидать переговоров в "нормандском формате".

Напомним, ранее во фракции "Слуга народа" заявили, что после разведения сил в Золотом должна состояться встреча в нормандском формате.