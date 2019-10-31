Оккупанты за сутки трижды не пропустили патрули ОБСЕ

Новости Украины:Наблюдатели ОБСЕ во вторник, 29 октября, трижды столкнулись с ограничениями свободы передвижения на оккупированных территориях Донбасса.

Наблюдатели ОБСЕ во вторник, 29 октября, трижды столкнулись с ограничениями свободы передвижения на оккупированных территориях Донбасса.

"На блокпосте на восточной окраине н. п. Александровское (бывш. Розы Люксембург; неподконтрольный правительству, 90 км к юго-востоку от Донецка) двое членов вооруженных формирований отказали патрулю миссии в проезде на запад к н. п. Роза (неподконтрольный правительству, 89 км южнее Донецка), ссылаясь на то, что "вблизи на полигоне продолжаются учения", - говорится в отчете.

Второй случай произошел на блокпосте на северной окраине Новоазовска (неподконтрольный правительству, 102 км к юго-востоку от Донецка), где трое боевиков, двое из которых были вооружены, отказали патрулю в проезде до Новоазовска, ссылаясь на "приказы от командиров".

"На блокпосте примерно за 2,5 км к западу от н. п. Безымянное (неподконтрольный правительству, в 100 км южнее Донецка) трое вооруженных членов вооруженных формирований отказали патрулю Миссии в проезде на запад, ссылаясь на то, что "в этом районе продолжается комплекс специальных мероприятий", - сообщили наблюдатели подробности третьего случая. В понедельник боевики российских вооруженных формирований не пропустили наблюдателей ОБСЕ на своих блокпостах вблизи Новоазовска и Заиченко.