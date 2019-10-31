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В Крыму за празднование Хеллоуина угрожают открывать дела

В Крыму за празднование Хеллоуина угрожают открывать дела
05:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:В администрацию города Керчи уведомлений о проведении Хеллоуина не поступало, согласований на его проведение не выдавалось

Оккупационная власть угрожает жителям Керчи административной ответственностью за празднование Хеллоуина, рекомендуя "воздержаться от участия в несогласованном массовом мероприятии".

"В социальных сетях распространяется информация о проведении 31 октября массового мероприятия в виде шествия, посвященного Хеллоуину. Информируем, что в администрацию города уведомлений о проведении этого массового мероприятия не поступало, согласований на его проведение не выдавалось", - говорится в сообщении.

В связи с этим, сообщила оккупационная власть, "чтобы избежать наступления административной ответственности, рекомендуем воздержаться от участия в несогласованном массовом мероприятии".

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Как сообщалось, к нынешнему празднику Хэллоуин в Великобритании дети активно готовят костюмы главы правительства Бориса Джонсона, несущего с собой Brexit. Согласно исследованиям, премьер-министр Британии занял 10-е место в списке самых популярных у детей героев Хеллоуина.

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Крым, Празднование, Дело, Хэллоуин.
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