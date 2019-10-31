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Четверг, 31.10.2019

Как проходит патрулирование полиции в Золотом-4: видео

Замглавы Нацполиции заявил, что усилия полицейских в зоне разведения сил направлены на "обеспечение правопорядка и охрану общественного спокойствия" К службе в районе разведения войск в Золотом-4 привлечены усиленные патрули полицейских и военнослужащих Нацгвардии. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции со ссылкой на слова заместителя главы НПУ Вадима Трояна. Для обеспечения безопасности мирных жителей и правопорядка в населенных пунктах на указанных участках разведения сотрудники Нацполиции Луганской области и приданных сил несут службу в усиленном режиме. Установлены дополнительные наряды полиции, улицы круглосуточно патрулируют пешие и мобильные наряды. В случае необходимости в оперативном штабе моментально принимаются решения по корректировке сил и средств, привлеченных к охране правопорядка. "Мы контролируем весь периметр подъезда и выезда из села, патрулируем улицы. То есть усилия полицейских направлены на обеспечение правопорядка. Мы охраняем общественное спокойствие", - заявил Троян.
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