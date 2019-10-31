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Подкуп сотрудника НАБУ: правоохранители задержали директора госпредприятия

Подкуп сотрудника НАБУ: правоохранители задержали директора госпредприятия
11:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: НАБУ

Новости Украины:Мужчина был задержан сразу после передачи им указанных средств.

В Харьковской области правоохранители задержали директора одного из государственных предприятий, который предложил и предоставил старшему детективу Национального бюро 100 тыс. долл. неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Эти средства директор предприятия предложил детективу за решение вопроса о закрытии уголовного производства о противоправном отчуждении значительных объемов древесины, принадлежавшей госпредприятию, а также о продаже лесоматериалов по заниженным ценам в пользу подконтрольным ему частным субъектам хозяйствования", - говорится в сообщении.

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Отмечается, мужчина был задержан сразу после передачи им указанных средств.

Сейчас решается вопрос об уведомлении лица о подозрении с предварительной правовой квалификацией - ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

Следственные действия продолжаются.

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СБУ, Харьковская область, Задержание, НАБУ.
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