Глава МИД Финляндии посетит Донбасс

Новости Украины:Главы МИД обсудят двусторонние отношения Украины и Финляндии, а также ситуацию на Донбассе.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Гаависто 31 октября - 1 ноября осуществит визит в Украину, в рамках которого посетит линию разграничения.

Как сообщается на сайте МИД Финляндии, в Украине Гаависто, в частности, встретится с украинским коллегой Вадимом Пристайко, экспертами, которые дают рекомендации по проведению реформ, а также представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Гаависто также посетит линию разграничения на востоке Украины с заместителем министра иностранных дел Егором Божко", - говорится в сообщении.

Также сказано, что министры обсудят двусторонние отношения Украины и Финляндии, ситуацию на Донбассе, дела ЕС и процесс реализации реформ в Украине.

В сообщении отмечается, что Финляндия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а двусторонние отношения между странами являются активными.

Кроме того, Финляндия с 2014 года предоставила Украине более 48 млн евро помощи.

Гаависто заявил, что его страна намерена дополнительно выделить Украине 600 тыс. евро на разминирование территорий.

Вместе с тем сказано, что Финляндия продолжает поддерживать усилия "нормандского формата" и ОБСЕ по урегулированию ситуации на Донбассе.