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В центре Киева горела многоэтажка (Фото)
04:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:В столице горел жилой дом, спасатели эвакуировали 40 человек.

Спасатели ликвидировали пожар на крыше шестиэтажного жилого дома на улице Пирогова 2 в Шевченковском районе Киева.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Киеве.

"Информация о пожаре поступила в 21:12. На момент приезда пожарных площадь пожара составляла около 100 кв.м.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 01:04 пожар на крыше жилого дома в Шевченковском районе ликвидирован.

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Из дома эвакуировали 40 человек.

В тушении пожара задействовали 13 единиц основной и спецтехники 65 спасателей.

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Киев, Пожар, ГСЧС.
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