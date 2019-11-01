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В Украине к отопительному сезону не готов один город

В Украине к отопительному сезону не готов один город
07:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Украине к запуску отопительного сезона оказался не готов только один город - Новый Роздол во Львовской област

Город Новый роздол во Львовской области не готов к старту отопительного сезона.

Об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал в вечернем эфире телеканала 1+1 в четверг.

"Украина готова к отопительному сезону. Единственное место на сегодняшний день, которое мне известно, к сожалению, г. Новый Роздол. Это город во Львовской области. Там сейчас министр регионального развития решает окончательную проблему запуска отопительного сезона, а остальная страна готова", - заявил Гончарук.

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По его словам, сейчас министр развития громад и территорий Украины Алена Бабак пытается решить эту проблему.

Напомним, Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" предупреждает жителей городов Днепр и Пятихатки, поселков Софиевка и Лиховка и села Саксагань в Днепропетровской области о возможном срыве начала отопительного сезона из-за бездействия местной власти.

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Отопительный сезон, Отопление, Алексей Гончарук, Новый Роздол.
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