В Украине к отопительному сезону не готов один город

Новости Украины:В Украине к запуску отопительного сезона оказался не готов только один город - Новый Роздол во Львовской област

Город Новый роздол во Львовской области не готов к старту отопительного сезона.

Об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал в вечернем эфире телеканала 1+1 в четверг.

"Украина готова к отопительному сезону. Единственное место на сегодняшний день, которое мне известно, к сожалению, г. Новый Роздол. Это город во Львовской области. Там сейчас министр регионального развития решает окончательную проблему запуска отопительного сезона, а остальная страна готова", - заявил Гончарук.

По его словам, сейчас министр развития громад и территорий Украины Алена Бабак пытается решить эту проблему.

Напомним, Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" предупреждает жителей городов Днепр и Пятихатки, поселков Софиевка и Лиховка и села Саксагань в Днепропетровской области о возможном срыве начала отопительного сезона из-за бездействия местной власти.