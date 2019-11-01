В Киеве полиция ищет взрывчатку на двух станциях метро

Новости Украины:Станции метро "Крещатик" и "Театральна" закрыли из-за сообщения о минировании.

В Киеве из-за сообщения о заминировании закрыли на вход и выход станции метро "Театральная", "Крещатик" и пересадки.

Об этом сообщает Киевский метрополитен.

"Внимание! Станции" Театральная "," Крещатик "+ пересадки закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании!" - говорится в сообщении.

Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки.

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